مستشار رئيس الوزراء: العراق بيئة خصبة للمشاريع وهناك توسع لرغبات المستثمرين

2024-05-04 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم السبت، أن العراق بيئة خصبة للمشاريع وهنالك توسع لرغبات المستثمرين بدخوله.وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة اتخذت نهجاً كثف الجهود لدعوة الكثير من الدول والشركات للاستثمار بالعراق، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستغل جولاته الخارجية وآخرها مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية بعمل ونشاط كبيرين لدعم الاستثمار في العراق من خلال دعوة الشركات لدخول العراق".وأضاف، أن "المنتدى الاقتصادي في الرياض الذي عقد مؤخرا حضره عدد كبير من أصحاب القرار من الشركات و الدول التي سيكون لها دور واضح في الدخول إلى العراق"، مبينا، أن "العراق في المنتدى ركز على 3 مواضيع رئيسية وهي الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات".وأشار، إلى أن "زيارة رئيس الوزراء خلال مشاركته في المنتدى المنعقد في الرياض شملت لقاءات سياسية وتم طرح الكثير من الملفات الاقتصادية"، مبينا، أن "العراق بدأ يتنافس مع الكثير من دول العالم بدعوة المستثمرين للقدوم إلى البلاد"ولفت، إلى أن "العراق يمتلك فرصا استثمارية كبيرة تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار مخصصة لمشاريع وهي بحاجة إلى تسويق؛ بهدف جذب رؤوس الأموال".وبين، أن "هنالك رغبة شديدة من المستثمرين السعوديين بالدخول وتوسيع عملهم في العراق"، موضحا، أن "سوق العراق الكبير يعج بالفرص وخاصة في مجال الصناعة وبإمكان الشركات العربية والعالمية إنشاء مصانع في البلاد".وواصل، أن "العراق يعد بلدا خصبا بالفرص الاستثمارية وبدأ يصعد تدريجيا في الخريطة الاقتصادية بين الدول في ظل العمل المتواصل للحكومة الحالية على الارتقاء بالوضعين الاقتصادي والاستثماري".