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نتائج مباريات الجولة الـ (19) من الدوري الممتاز

نتائج مباريات الجولة الـ (19) من الدوري الممتاز
نتائج مباريات الجولة الـ (19) من الدوري الممتاز
2024-05-04 21:24:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
جرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة الـ (19) من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.
وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): بأن" نتائج مباريات الجولة (19) من منافسات الدوري الممتاز تضمنت التعادل السلبي 0-0 في مباراة الشرقاط ومصافي الجنوب، فيما تمكن فريق الرمادي من الفوز على ديالى بنتيجة 1-0، بينما حقق فريق الغراف فوزا مستحقا على نظيره الكوفة بنتيجة 2-0، وحقق فريق الصناعات الكهربائية الفوز على الصناعة 2-1، وحقق فريق الديوانية فوزا ثمينا على غاز الشمال بنتيجة 2-1، وانهى التعادل 1-1، مباراة الجولان والبحري".

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