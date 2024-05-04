نتائج مباريات الجولة الـ (19) من الدوري الممتاز

2024-05-04 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة الـ (19) من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): بأن" نتائج مباريات الجولة (19) من منافسات الدوري الممتاز تضمنت التعادل السلبي 0-0 في مباراة الشرقاط ومصافي الجنوب، فيما تمكن فريق الرمادي من الفوز على ديالى بنتيجة 1-0، بينما حقق فريق الغراف فوزا مستحقا على نظيره الكوفة بنتيجة 2-0، وحقق فريق الصناعات الكهربائية الفوز على الصناعة 2-1، وحقق فريق الديوانية فوزا ثمينا على غاز الشمال بنتيجة 2-1، وانهى التعادل 1-1، مباراة الجولان والبحري".