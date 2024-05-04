المنتخب الأولمبي يصل إلى مطار بغداد وسط استقبال رسمي

2024-05-04 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، إلى مطار بغداد وسط استقبال رسمي.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بأن "المنتخب الأولمبي وصل إلى مطار بغداد وسط استقبال رسمي".ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة، باستقبال لاعبي ومسؤولي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في مطار بغداد الدولي.وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد والتي ذهبت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.وتقدم المنتخب الإندونيسي أولاً خلال الشوط الأول من المباراة عن طريق لاعبه إيفار جينر في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل منتخبنا الوطني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 27، في المباراة التي جرت على ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.وعلى هذه النتيجة انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي ذهبت لشوطين إضافيين قبل أن يحسم علي جاسم التأهل للعراق بهدف ثانٍ في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.