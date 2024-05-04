2024-05-04 21:30:08 - المصدر: منصة إيشان

تنشر منصة “إيشان”، صوراً لحفل زفاف أقيم داخل أروقة المدرسة المستنصرية، التي تعتبر أحد أهم معالم بغداد الأثرية، حيث توزعت كراسي الحضور وحضرت الفرقة الموسيقية، وتناثر المصورون لتغطية حفل زفاف الفاشينستا أريج فاضل. وتحاول منصة “إيشان”، التواصل مع الجهات المعنية بإدارة المدرسة المستنصرية والحفاظ عليها، لمعرفة تفاصيل حفل الزفاف والجهات التي منحت الموافقات به، والإجابة […]

ظهرت المقالة المدرسة المستنصرية تتحول لقاعة أعراس بإقامة حفل زفاف لفاشنيستا أولاً على Eishan.