خبير يكشف حجم "ثغرة الغاز" في العراق: تحقيق الاكتفاء خلال 3 سنوات صعب للغاية

2024-05-04 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في شؤون الطاقة صلاح الموسوي، اليوم السبت (4 ايار 2024)، عن ما اسماها ثغرة انتاج الغاز في العراق، مشيرا الى ان حجم الحاجة مقارنة بالإنتاج يجعل الوصول للاكتفاء خلال 3 سنوات امرًا صعبًا.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استهلاك الغاز على المستوى العالمي يزداد مع نشاط لافت لأسواقه وتحول جزء كبير من الصناعات للاعتماد على هذا الوقود الاقل تلويثا للأجواء، اضافة إلى مميزاته الاخرى قياسا بالأنواع الاخرى للوقود".

وأضاف، ان "العراق في لغة الأرقام ينتج ويحرق قرابة 2800 الف مقمق يوميًا من الغاز في حين ان السعودية وهي بلد جار تشكل نصف سكان بلادنا تنتج 11 الف مقمق يوميًا من أجل تأمين احتياجات محطات الكهرباء والبتروكيمياويات والاستهلاك المنزلي بشكل عام أي كمية الانتاج في العراق لاتزال محدودة جدًا وسترتفع حاجته مع اي تنمية صناعية خاصة معامل الكبيرة من البتروكيمياويات وغيرها".

واشار الى انه "اذا ما انتهى العراق من انهاء احراق الغاز سيصل انتاجه الفعلي إلى 2800 مقمق يوميًا اي ان الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز خلال 3 سنوات صعب جدا بلغة الارقام"، لافتا الى انه "لو تم استخدام الغاز في التدفئة المنزلية مثلا ستكون الحاجة اكبر من الانتاج الحالي بنسب عالية ما يعني ان الوصول الى الاكتفاء الذاتي صعب في فترة قياسية".

وتابع، ان "امام العراق 3 خطوات لزيادة انتاجه من الغاز هو تحديث خطوط الانتاج وتطويرها للآبار المكتشفة وانهاء حرق الغاز والبحث عن حقول جديد لزيادة الانتاج".

ويحتاج العراق بحسب تقديرات وزارة الكهرباء ووزارة النفط الى 3 مقمق يوميًا من الغاز فقط لإنتاج الكهرباء بما يسد النمو السنوي وتجهيز 24 ساعة بإنتاج 35 الف ميغا واط، في حين ينتج العراق حاليًا حوالي 25 الف ميغا واط فقط.



