2024-05-04 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توج فريق ريال مدريد، اليوم السبت (4 آيار 2024)، بطلا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

تقدم أندريس كريستنسن للبارسا في الدقيقة 3 وتعادل سريعا أرتيم دوفبيك لأصحاب الأرض في الدقيقة 4، وقبل نهاية الشوط الأول تحصل برشلونة على ركلة جزاء، سجل منها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني، سجل جيرونا 3 أهداف متتالية في الدقائق 65 و67 و74 على الترتيب بهدفين للاعب بورتو، هدف لميجيل جوتيريز.

الخسارة منحت ريال مدريد التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36، حيث يحتل الصدارة برصيد 87 نقطة، فيما قفز جيرونا للوصافة برصيد 74 نقطة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ومع تبقي 4 جولات فقط على النهاية واتساع الفارق بين المتصدر والوصيف إلى 13 نقطة كاملة، يتوج ريال مدريد بطلا للدوري الاسباني بشكل رسمي، فحتى مع خسارة جميع مبارياته المقبلة وفوز الوصيف بجميع المباريات سيحصد الأخير 12 نقطة فقط.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن- الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كريستنسن، كوندي، كوبارسي- الوسط: فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان، سيرجي روبرتو- الهجوم: ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وفشل الفريق الكتالوني في الأخذ بالثأر من الخسارة أمام جيرونا 4-2 في مباراة الدور الأول، لتكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب.