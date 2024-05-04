الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرعي كربلاء المقدسة ونينوى

2024-05-04 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرعي الهندية بكربلاء المقدسة واشور في الموصل.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "التزاما بمتطلبات البرنامج الحكومي في أتمتة العمل المصرفي وتسهيل الإجراءات المصرفية تم تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرعي الهندية بكربلاء المقدسة واشور في الموصل ليلتحق بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل ) في خطوة مهمة لمغادرة العمل الورقي والانتقال الكلي باتجاه التحول الالكتروني".وأكد أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وان من اوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الالكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين امام المواطنين واختزال الوقت والجهد في انجاز معاملات المواطنين".