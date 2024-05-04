التخطيط: التعاقد مع شركات عالمية لإعداد التطبيقات الخاصة بتعداد السكان

2024-05-04 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد المدير العام التنفيذي للتعداد السكاني في العراق بوزارة التخطيط علي عريان صالح، اليوم السبت، إجراء تعاقدات مع مجموعة من الشركات العالمية لإعداد التطبيقات الخاصة بالتعداد السكاني المقرر في العشرين من تشرين الثاني المقبل.وأوضح صالح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إجراءات التعداد السكاني والمساكن في العراق مستمرة"، مبينا، أنه "تم التعاقد خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الشركات العالمية التي ستقوم بإعداد تطبيقات داتا سنتر والكول سنتر والتابلتات خلال فترة زمنية قبل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن".وأضاف، "سيتم إجراء التعداد التجريبي الذي هو بمثابة تعداد مصغر عن التعداد العام للسكان في أيار الحالي؛ بهدف اختبار جميع التطبيقات التي تم التعاقد معها"، منبها، أن "تنفيذ التعداد التجريبي سيشمل جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان".وأشار صالح، "تم تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لإعداد المشرفين المركزيين والمشرفين المحليين، وسيتم خلال الشهر الجاري تدريب الباحثين على التاب في كيفية إجراء التعداد التجريبي"، لافتا، إلى أن "التحول الذي جرى من التعداد الورقي إلى التعداد الإلكتروني، يتطلب التعاقد مع شركات عالمية لتوفير مركز بيانات متكامل ومراكز اتصالات".ونبه ، أن "120 ألف جهاز لوحي (تابلت) ستصل إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بغية تنفيذ التعداد التجريبي الذي يشمل جميع السكان الموجودين داخل العراق".