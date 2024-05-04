2024-05-04 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

توج فريق ريال مدريد رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ الميرينغي. وجاء تتويج ريال مدريد باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليغا. وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 […]

ظهرت المقالة مصائبُ البارسا أفراحٌ في مدريد.. الملوك يتوجون بالدوري بعد خسارة مذلةٍ لبرشلونة أمام جيرونا أولاً على Eishan.