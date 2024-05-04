درجال: رئيس الوزراء سيكرم المنتخب الأولمبي وهو الداعم الأول للرياضة العراقية

2024-05-04 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكرم المنتخب الأولمبي وهو الداعم الأول للرياضة العراقية، مشيراً إلى العمل على وضع برنامج إعدادي للمنتخب الأولمبي استعداداً لأولمبياد باريس، كاشفا كذلك أن اجتماعاً سيعقد مع مدربي المنتخبين والأولمبي لبحث طبيعة الاستعدادات.وقال درجال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بعد أن عاد المنتخب الأولمبي إلى أرض الوطن عقب إنجازه الكبير بتأهله إلى أولمبياد باريس، سيكون هنالك لقاء يجمعنا مع مدرب الأولمبي راضي شنيشل ومدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس للاتفاق على طبيعة الاستعدادات للأولمبياد".وأضاف إن "دوري نجوم العراق مستمر والأندية بحاجة إلى لاعبيها حاليا، وسيكون هناك معسكر تدريبي للمنتخب لكن لم يحدد مكانه بعد، وسيتم بعد تحديده سحب لاعبي المنتخب من الأندية لأداء الواجب الوطني ونعمل على وضع برنامج خاص لإعداد المنتخب الأولمبي".وتابع إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيستقبل المنتخب الأولمبي والكادر التدريبي غداً وسيتم تكريمهم وهو ما دأبت عليه الحكومة وشخص رئيس الوزراء الداعم الأول للمنتخبات والرياضة العراقية".