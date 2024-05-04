وزير النفط يعلن إضافة 360 ألف برميل طاقة تكريرية خلال عام

2024-05-04 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، إضافة 360 ألف برميل طاقة تكريرية خلال عام من عمر الحكومة.وأكد عبد الغني في بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "حرص الوزارة على تعظيم الانتاج الوطني من الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى الانتقال التدريجي إلى تصدير الفائض منه ".وأشاد "بالإنجازات التي تمثلت بانجاز وحدة الازمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي ألجنوب بطاقة (1300)مترمكعب باليوم ، وانجاز وحدة الازمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الوسط بطاقة (750) متر مكعب باليوم "، مشيرا الى أن "ذلك يسهم في خفض استيراد البنزين بكمية تصل إلى اكثر من (2000) متر مكعب" .واضاف، ان "مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب الذي من المؤمل ان يبدأ الانتاج منتصف العام المقبل بطاقة (5000) متر مكعب ، يعد من المشاريع الواعدة التي تسهم في ايقاف استيراد البنزين عالي الأوكتان ".وبين ان "هذا المصفى يقوم بتحويل المخلفات النفطية إلى منتجات بيضاء وفق المواصفات الاوربية (يورو5) "، منوها إلى ان "الوزارة حققت طفرة نوعية باضافة (360) الف برميل طاقة تكريرية خلال عام من عمر الحكومة ، من خلال مشاريع مصفى الشمال بطاقة (150) الف برميل ، مصفى كربلاء بطاقة140 الف برميل ، وحدة التكرير الرابعة في مصافي ألجنوب بطاقة 70 الف برميل باليوم" .