موعد لمنخفض جديد بارد وممطر سيطال 12 محافظة عراقية

2024-05-04 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم السبت (4 ايار 2024)، عن منخفض جوي استثنائي ببرودته وأمطاره يبدأ منتصف يوم الاثنين وساعات فجر الثلاثاء المقبل.

وقال القريشي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق سيشهد، منخفضا جويا باردا واستثنائيا لمثل هذا الوقت من العام واعتباراً من منتصف يوم الاثنين"، مبينا انه "ترافقه هطولات مطرية واسعة تكون غزيرة على أجزاء من البلاد".

وبين أن "الهطولات المطرية ستشمل بادية النجف، الديوانية، واسط، ميسان، ذي قار، البصرة، السليمانية، اربيل، دهوك"، مشيرا الى انه "ومع الساعات الاولى لفجر يوم الثلاثاء ستشمل الامطار الموصل، كركوك، بغداد".

واوضح أن "واسط ستكون أكثر المحافظات تأثراً بهذا المنخفض وخصوصاً أقسامها الحدودية الشرقية "، مشيرا الى "تشكل رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في ميسان، البصرة، ذي قار".



