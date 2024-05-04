ترافقه أمطار غزيرة.. منخفض جوي "بارد واستثنائي" يضرب العراق ليومين

2024-05-04 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المنبئ الجوي رياض نصيف القريشي، يوم السبت، تعرض العراق لمنخفض جوي "بارد واستثنائي" ترافقه أمطار عزيرة ليومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال القريشي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منخفضاً جوياً بارداً واستثنائياً لمثل هذا الوقت من العام سيضرب العراق اعتبارا من منتصف يوم الاثنين حيث ترافقه هطولات مطرية واسعة تكون غزيرة على بادية النجف، القادسية، واسط، ميسان، ذي قار، البصرة، سليمانية، اربيل ، دهوك".

وأضاف، "مع ساعات الفجر الاولى ليوم الثلاثاء ستكون مدن الموصل، كركوك، بغداد، واسط أكثر المحافظات تأثراً من هذا المنخفض وخصوصاً أقسامها الحدودية الشرقية، مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في ميسان".