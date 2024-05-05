2024-05-05 00:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، باستمرار استنفار الجهود الخدميَّة والإغاثيَّة للمتضرّرين من الموجات الفيضانيَّة.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ "رئيس الوزراء رأس اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الآثار المترتبة على موجة الأمطار الأخيرة، بحضور وزير الداخلية ووزير التجارة، وأمين بغداد، والمنسق العام لشؤون المحافظات، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء، ووكيل وزارة الزراعة، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من المسؤولين في عدة وزارات".

وأضاف أنَّ "السوداني اطلع، خلال الاجتماع، على موقف تفصيلي لما تسبّبت به الأمطار الأخيرة، سواء على المستوى الخدمي أو ما يتعلق بتأثيراتها في الأراضي الزراعية".

وأضاف السوداني، بحسب البيان، أنَّ "هذا الاجتماع عُقد من أجل معرفة وتقييم الأضرار بشكل دقيق والعمل على تطويقها ومعالجتها"، مبيناً أنَّ "تزامن تساقط الأمطار مع عمليات الحصاد ومشاريع الحكومة الخدمية التي باشرت بها قد ضاعف التحديات إزاءها".

واطلع رئيس الوزراء على "الموقف الخاص بعمليات الحصاد والتسويق ومخازن الحبوب، والموقف المائي في السدود، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب للاستفادة من موجات الأمطار في تعزيز الخزين المائي وتوظيفه بالشكل الصحيح".

ووجَّه السوداني بـ"استمرار استنفار الجهود الخدمية والإغاثية للمتضررين من الموجات الفيضانية"، مشدداً على "ضرورة مضاعفة الجهود الخاصة بتسويق الحبوب؛ بسبب الظروف الجوية التي يشهدها العراق".