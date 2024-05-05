2024-05-05 00:12:07 - المصدر: جريدة الصباح

الناصرية: نجلاء الخالدي



تعتزم الحكومة المحليَّة في محافظة ذي قار الإعلان، خلال الفترة المقبلة، عن فرص استثماريَّة في مدينة أور الأثريَّة وذلك بهدف تعضيد إيرادات المحافظة الاقتصاديَّة، فضلاً عن تشغيل آلاف الأيدي العاملة فيها.

وقال رئيس صندوق إعمار المحافظة محمد الزيدي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ الحكومة المحلية تعوِّل على تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة من خلال استقطاب الاستثمارات أمام رجال الأعمال والشركات لإنشاء مشاريع ستراتيجية.

وأضاف الزيدي أنَّ الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن فرص استثمارية في مدينة أور تتضمن إنشاء فنادق ذات خمس نجوم ومطاعم ومحطات استراحة، إضافة إلى مكتبات وأكشاك خاصة بالتراث السومري.

وأشار إلى تصاعد نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة أور السياحية التي تتضمن البنى الفوقية بعد إكمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين تضمنتا التصميم الأساس والبنى التحتية، لافتاً إلى أنَّ عدداً من الشركات العاملة في المدينة فتحت مواقع عمل إضافية من أجل الإسراع بإنجاز المشروع ضمن المواصفات والمدة الزمنية المحددة.