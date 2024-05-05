الداخلية تنفي فتح باب التقديم للتطوع بصفة شرطي

2024-05-05 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة شرطي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن وجود (اعلان من مديرية التطوع عن فتح باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة (شرطي) على ملاك (قيادة قوات الحدود )"، مؤكدة " ننفي هذه المعلومات غير الصحيحة."وأضافت: "كما نجدد تأكيدنا على ضرورة معرفة المعلومات من المصادر الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية".