عمليات بغداد تشرع بحملة أمنية واسعة في مناطق الكرخ لملاحقة المطلوبين

2024-05-05 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، الشروع بحملة أمنية واسعة في مناطق الكرخ لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد شرعت قطعات قيادة عمليات الكرخ بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش مناطقي واسعة تهدف لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في مناطق مختلفة من جانب الكرخ شملت مناطق (حي المواصلات وشارع حيفا والعلاوي/شارع ٦) ."وأضافت، أن "هذه الحملة تأتي باشراف وتواجد ميداني للفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الكرخ وتواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم".