الدفاع الجوي يتخطى الشرطة ويتأهل إلى نهائي السلة الممتاز

2024-05-05 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق الدفاع الجوي بكرة السلة مساء السبت على فريق الشرطة بنتيجة 81 / 76 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب المغلقة ضمن الدور نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز .وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق الدفاع الجوي تخطى اليوم منافسه فريق الشرطة بنتيجة 81 / 76 نقطة في المواجهة التي جرت مساء اليوم ضمن سلسلة مباريات جولة المربع الذهبي، وبهذا الفوز خطف الدفاع الجوي البطاقة الاولى المؤهلة إلى نهائي المسابقة بعد ان أصبحت نتيجة لقاءاته مع الشرطة ( 3 / 0 )".