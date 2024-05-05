2024-05-05 00:30:08 - المصدر: منصة إيشان

دعا زعيم تحالف نبني هادي العامري، اليوم السبت، إلى عدم مجاملة الأمريكان على حساب العراق بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي. وقال العامري، خلال احتفالية الذكرى 44 لمأساة الكرد الفيليين، إن “التهجير القسري لهذا المكون جريمة نكراء قام بها النظام الصدامي، التهجير القسري لهذا المكون المهم ذكرى أليمة وجريمة نكراء قام بها النظام الصدامي”. وأضاف: “نؤكد […]

ظهرت المقالة العامري للحكومة: لا نريد مجاملة الأمريكان على حساب العراق.. انهوا مهمة التحالف الدولي أولاً على Eishan.