شرطة بغداد الكرخ تنفذ عملية أمنية واسعة

2024-05-05 00:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفذت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عملية أمنية واسعة ضمن قاطع المسؤولية.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "نفذت عملية امنية واسعة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الصالحية، أسفرت عن القاء القبض على 118 مخالفاً اجنبياً لشروط الإقامة".

وأضافت، "كما القت القبض على مطلوبين وفق أوامر قبض قضائية، وضبطت 5 قطع سلاح من ضمنها اثنين BKC مع واعتدة و4 مخازن، فضلاً عن ضبط 4 دراجات نارية مسروقة ومازالت العملية مستمرة".