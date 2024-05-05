أرسل شحنة مخدرات لبغداد.. الإطاحة بتاجر دولي ينشط على الحدود العراقية السورية

2024-05-05 01:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز أمن السليمانية، يوم السبت، ضبط أكثر من ثلاثة كغم من المخدرات بحيازة تاجر دولي ينشط في الحدود العراقية السورية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الآسايش وبالتعاون مع مديرية مكافحة المواد المخدرة وجهاز الأمن الوطني العراقي، تمكنت بعد صدور موافقات قضائية وجمع المعلومات الاستخبارية، من الإطاحة بتاجر المخدرات (أ.م.ح) في رابرين، من خلال عملية أمنية نفذت بتاريخ الـ 4-5-2024"، مشيراً إلى ضبط ثلاثة ونصف كغم من المخدرات وقطع أسلحة كانت بحوزة المتهم لحظة اعتقاله".

واضاف أن "المتهم كان ينشط في تجارة المخدرات بالمناطق الحدودية الواقعة بين العراق وسوريا، قبل أن تتم مصادرة شحنة كبيرة من المخدرات أرسلها المتهم المعني إلى بغداد الأسبوع الماضي".

وأوضح جهاز أمن السليمانية، أن "المتهم أفلت مرات عديدة من قبضة القوات الأمنية التي شرعت باعتقاله"، مؤكداً توقيفه وفقا للمادة 25 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن التحقيق جار في القضية”.