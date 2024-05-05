نفط الوسط وكربلاء حبايب في دوري نجوم العراق

2024-05-05 01:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق كربلاء 2-2 ضمن منافسات الجولة 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب النجف الدولي اليوم السبت عند الساعة 8:15 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط الوسط هدفه الاول عن طريق حسين عبد الواحد في الدقيقة 54 وتمكن كربلاء من تعديل النتيجة عن طريق عبدالله حسون في الدقيقة 60، وعاد نفط الوسط ليسجل هدفه الثاني عن طريق عباس جاسم في الدقيقة 74، وعادل كربلاء النتيجة عن طريق محمد اوتارا في الدقيقة 90+7.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكما وسطا، علي فاضل ناصر مساعدا اولا، احمد سلام مساعدا ثانٍ، حيدر عدوان حكما رابعا، وزيد ثامر حكم "فار".