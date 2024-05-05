جيرونا يهدي مدريد لقب الليغا بفوز عريض على برشلونة

2024-05-05 01:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي جيرونا، فوزاً عريضاً على برشلونة بأربعة أهداف لهدفين، مساء السبت، وبهذه النتيجة يكون النادي الكتلوني، قد أهدى ريال مدريد لقب الليغا للموسم 2023-2024 بشكل رسمي.

ولم يحافظ برشلونة على تقدمه في النتيجة مرتين بهدفي أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 3 و45+1.

وسجل أصحاب الأرض رباعية لأرتيم دوفبيك وبورتو "هدفين" وميجيل جوتيريز في الدقيقة 4 و65 و67 و75، ليكرر جيرونا فوزه بنفس نتيجة مباراة الدور الأول على ملعب مونتجويك معقل البارسا.

ورفع جيرونا رصيده إلى 74 نقطة ليقفز للمركز الثاني بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 73 نقطة، بينما يعتلي ريال مدريد القمة برصيد 87 نقطة بعد فوزه على قادش بثلاثية.