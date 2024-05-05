حادث مروع يفتك بأطفال جنوبي العراق

2024-05-05 03:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بتعرض ثلاثة أطفال، بينهم فتاتان لحادث غرق شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الفتاتين أعمارهن دون الـ10 سنوات تعرضن لحادث غرق في نهر زراعي بمنطقة الزيدية بقضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث لوفاة إحداهن ونجاة الثانية بصعوبة".

وتابع المصدر، كما ان "طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات تعرض لحادث غرق في منطقة السعدية بقضاء الغراف، حيث تحرك فريق من الغواصين وبعد بحث استمر لأكثر من ساعة تمكنوا من انتشال جثة الطفل، ونقلها للطب العدلي".