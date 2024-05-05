ضمن حملة "صنع خصيصا للعراق".. سامسونج تبدع علمودكم وتنتج على ذوقكم

2024-05-05 07:03:56 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق- أطلقت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مؤخرا حملة "صنع خصيصا للعراق" والتي تشمل مجموعة من الأجهزة المنزلية والتلفزيونات التي صنعت خصيصا بما يتناسب مع بيئة العراق ومتطلبات ساكنيها، بالإضافة إلى هاتف جالاكسي A15.

وتشمل المنتجات مجموعة متنوعة يحتاجها كل بيت من غسالة التحميل العلوي بتكنولوجيا EcoBubble وبأقوى محرك مكفول لمدة 20 سنة، وتستهلك هذه الغسالة 1 أمبير فقط وتعود للعمل تلقائيا بعد انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ثلاجة المجمّد العلوي مع تصميم Bespoke والتي يمكن وضعها على وضعية توفير الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي باستخدام تطبيق SmartThing ، ويضبط فيها ضاغط العاكس الرقمي سرعته تلقائيّاً استجابةً لطلب التبريد، لذلك فهو أكثر هدوءاً، ويستخدم كهرباء أقل بصورة ملحوظة، فضلا عن أن ضاغط الثلاجة مكفولة لمدة 20 سنة.

وبما تتطلبه درجات الحرارة العالية في صيف العراق، فقد تم تصميم مكيف الهواء مُزود بتقنية التبريد التلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن 7 مراحل تحكم بالأمبير ابتداء من 3 أمبير ويتحمل درجات الحرارة العالية.

ولللباحثين عن الرفاهية، فقد تم تصميم تلفاز Crystal UHD بتصميم أنيق ونحيف، ولا ننسى أن سامسونج هي العلامة التجارية رقم 1 في العالم لأجهزة التلفاز منذ عام 2006 . وتلفاز Crystal UHD هو تلفاز ذكي يمكنكم من مشاهدة المحتوى المفضل لديك بألوان طبيعية تنقل لك التفاصيل كلها بوضوح تام أقرب إلى الواقع، ويمكنكم من الاستمتاع بنطاق وافر من الألوان والتفاصيل المرئية، حتى في أكثر المشاهد إظلامًا، كما يوفر حماية مضاعفة في حالة تغير تردد الطاقة الكهربائية أو وجود الرطوبة أو حتى الصواعق.

أما هاتف جالاكسي A15 فيتميز بشاشة عرض مفعمة بالحيوية والسطوع بدرجة فائقة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط لحظاتك الثمينة، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل لصور الطبيعة واللقطات المقرّبة، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي الجديرة بالتعبير عن ملفك الشخصي .

وقال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق "لقد طورت وصممت شركة سامسونج هذه الأجهزة المختلفة بتقنيات مبتكرة وبما يناسب احتياجات العراقيين وبما ينتاسب مع جو العراق، فضلا عن كونها مناسبة لجميع الأذواق".

وتتوفر جميع هذه الأجهزة في معارض سامسونج بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني: https://www.samsung.com/iq_ar/



