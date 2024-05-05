رونالدو عن المئوية التاسعة: الأرقام تلاحقني

2024-05-05 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد كريستيانو رونالدو نجم النصر، أنه لا يبحث عن الأرقام القياسية، وإنما هي التي تلاحقه.وقاد رونالدو، النصر، لتحقيق فوز كاسح على ضيفه الوحدة بملعب "الأول بارك"، بسداسية نظيفة.وسجل الدون 3 أهداف "هاتريك"، وهي الثلاثية السادسة مع النصر، و66 في مسيرته الكروية.ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 32 في صدارة هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم، علما بأنه أحرز 890 هدفا طوال تاريخه الحافل.ويحتاج رونالدو، هدفين فقط في المباريات الأربع المتبقية بالدوري لمعادلة رقم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كأفضل هداف في موسم واحد من المسابقة.وقال رونالدو في تصريحات صحفية انه سعيد بتسجيل الهاتريك، والأهم أن الفريق لعب مباراة جيدة، وسجل سداسية".وعن اقترابه من الهدف 900 في مسيرته، كرر رونالدو تصريحه الشهير بقوله "أنا لا أركض وراء الأرقام القياسية، وإنما هي التي تلاحقني وتأتي تلقائيا"وتابع البرتغالي المخضرم "لا يهم أن أصل إلى الرقم في الموسم الجاري أو المقبل".وأوضح "أتمنى أن ننهي الموسم ببطولة كما بدأناه بلقب البطولة العربية للأندية، وعلينا أن نستمر على نفس المنوال، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".