ابراج اليوم الأحد على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

2024-05-05 08:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الاحد 5 أيار مايو من برج الثور. مولود اليوم برج الثور يوفق في أي مهمة يقوم بإنجازها. فلديه عين مبدعة ويأخذ أي مشروع إلى مسار مستقر حيث أنه يحب الروتين. يعشق الفن ولهذا السبب تجدينه يعمل في مجالات مثل الموسيقى والتمثيل والإخراج والهندسة. يحب المال...

