هدية جيرونا.. هل تحفز الميرنغي قبل واقعة العملاق البافاري؟

2024-05-05 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقبل فريق ريال مدريد هدية ثمينة، مساء امس السبت، من جيرونا، الذي تغلب على برشلونة 4-2، ليهدي الفريق الملكي لقب الليجا رقم 36 في تاريخه.

وحسم ريال مدريد، تتويجه بلقب الليجا، بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، بفارق 13 نقطة عن جيرونا الثاني، قبل 4 جولات من خط النهاية.

ويستعد ريال مدريد لاستقبال بايرن ميونخ، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا في ألمانيا 2-2.

ومن شأن هذا التتويج أن يريح الريال قبل لقاء العملاق البافاري، كما سيحمس جماهيره أكثر لحضور الموقعة الأوروبية.

المصدر: وكالات



