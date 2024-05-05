باستخدام الطيران العسكري .. انطلاق حملة مكافحة حشرة في العراق (صور)

2024-05-05 09:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، صباح اليوم الأحد، ومن مطار الصويرة الزراعي إنطلاق الحملة المجانية لمكافحة حشرة "دوباس" النخيل العروة الربيعية للمناطق المشمولة بالرش الجوي بإستخدام المروحيات العسكرية التابعة لطيران الجيش.

وأكد الوزير في تصريح نشره مكتبه الاعلامي، على أهمية إطلاق الحملة للعروة الربيعية لمكافحة حشرة دوباس النخيل بالتعاون مع وزارة الدفاع لتحقيق نجاح وأهداف الحملة التي ستستمر عدة أيام وتبدأ من محافظة واسط وإنطلاقاً إلى المحافظات المشمولة الأخرى.

يذكر أن حشرة دوباس النخيل هي حشرة ماصة للحشرات وآفة لنخيل التمر. تمتص الحوريات والبالغات النسغ من السعف والأوراق وعناقيد الفاكهة. في السنوات الأخيرة ، أصبح من الآفات الهامة في زراعة نخيل التمر.

ويؤدي وجود حشرة الدوباس إلى تكوين ندى العسل كمنتج ثانوي للعصارة التي يتم استهلاكها ، مما يؤدي بعد ذلك إلى تكوين العفن السخامي وتقليل التمثيل الضوئي.

ويمكن أن تؤدي الإصابة الشديدة إلى تقليل غلة المحاصيل بنسب متعددة. الثمار المصابة أصغر وتظهر النضج المتأخر ومحتوى السكر المنخفض.