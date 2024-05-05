التلاكؤ يحاوط خمس وزارات عراقية.. ما علاقة الموازنة؟

2024-05-05 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة في مجلس النواب عن وجود 5 وزارات لم تحقّق نسب إنجاز متقدمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي. وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ تلك الوزارات تلكأت في إنجاز ما كُلّفت به من مهام، دون الإشارة إلى أسماء أو توصيف عمل تلك الوزارات. وعزا البلداوي هذا التلكؤ إلى إمكانية وجود مشكلات مالية بسبب تأخر قانون الموازنة، موضحاً أنَّ تلك الوزارات لم توضع لها موازنات تكفي لهذه المشاريع، وهناك مشاريع أصلاً لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح وبالتالي تلكأت. وبيّن أنَّ هناك مشكلات رافقت أيضاً عملية التخطيط داخل الوزارة والمؤسسة وعلى مستوى القيادة وتوجيه المشاريع والموارد البشرية بالاتجاه الصحيح.