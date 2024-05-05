البرلمان يقترب من إقرار قانون مشروع الطاقة المتجددة

2024-05-05 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رأت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية أن مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد. وقال عضو اللجنة، كامل عنيد العكيلي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ مجلس النواب أنهى القراءة الثانية، لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، مبيناً أنهذا القانون سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف، أنَّ المشروع سيضع نقاطاً مهمة للاستثمار منها استثمار الكاربون والطاقات الشمسية والاستثمارات في الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الإنتاج. وأكد العكيلي، أن مجلس النواب، يعمل على إقرار قانون مشروع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال بعض الملاحظات التي حصلت اللجنة عليها من خلال القراءة الثانية.