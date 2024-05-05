أنشيلوتي: نستحق التتويج بالليجا.. وعلينا الانتظار

2024-05-05 09:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب حصد لقب الليجا، أنه تتويج مستحق في موسم شهد بذل جهود مستمرة.

وقال أنشيلوتي في وسائل إعلام النادي الملكي: "إننا سعداء للغاية وجمهورنا كله سعيد للغاية. إنه لقب مستحق نريد الاحتفال به مع جمهورنا، لكن أعتقد أنهم يتفهموننا. لدينا تحدٍ يوم الأربعاء المقبل ويجب الاستعداد له جيدا لتحقيق سعادة أخرى".

وأضاف: "سنحتفل بلقب الليجا عطلة الأسبوع المقبل معا، لأن هدف الأربعاء مهم للغاية. كان موسما شهد جهودا مستمرة منذ أول مباراة حتى آخر مباراة".

وتوج أنشيلوتي بـ12 لقب مع ريال مدريد ليتخطى الـ11 لقبا التي توج بها زين الدين زيدان بفارق لقبين عن الأسطورة ميجيل مونيوز.