حادث سير يفجع عائلة بـ 5 من أفرادها في ذي قار.. صور

2024-05-05 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، بمصرع خمسة اشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم مركبتين على طريق المرور السريع غرب محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "خمسة اشخاص جميعهم من عائلة واحدة لقو مصرعهم في حادث تصادم مركبتين على طريق المرور السريع غرب محافظة ذي قار".

وأوضح المصدر، ان "الضحايا من سكنة قضاء الرفاعي"، لافتا الى انه "تم نقل جثثهم الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".











