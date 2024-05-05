2024-05-05 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، إلقاء القبض على 215 متهماً وضبط أسلحة وأعتدة في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "حصيلة اليوم الاول للعملية الامنية التي انطلقت مساء يوم امس ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ، تمكنت من اعتقال 215 متهماً، بينهم 154 مخالفاً (أجانب) مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وآخرين بالجرائم الجنائية (مخدرات، سرقة، حيازة اسلحة غير مرخصة) بالاضافة الى ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة".

واضافت، أن "عمليات البحث والتفتيش مستمرة ولمناطق اخرى في جانبي الكرخ والرصافة ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وحماية السلم المجمتعي وأمن وسلامة المواطنين".







