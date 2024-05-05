2024-05-05 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نقل قائد شرطة الانبار محمد رشيد صالح الى ملاك مكتب الوزير ، فيما وجه بتعيين عمر سلطان بديلاً له.

وأشارت وثيقة صادرة عن الوزارة تلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، انه "بناءً على امر الوزير تقرر نقل اللواء الركن محمد رشيد صالح من منصب قائد شرطة الانبار الى ملاك مكتب الوزير وحسب التنسيب، واسناد منصب قائد شرطة المحافظة أعلاه الى العميد عمر محمد خميس سلطان ضمن ملاك هذه الوكالة وينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ صدوره".



