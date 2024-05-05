2024-05-05 09:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة في جدول لها أن “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغ 5.565 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار 17 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.548 ملايين برميل […]

ظهرت المقالة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع خلال أسبوع أولاً على Eishan.