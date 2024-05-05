خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 26 في دوري نجوم العراق

2024-05-05 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُختتم اليوم مباريات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة خمس مواجهات في بغداد واربيل ودهوك .

وتقام في الساعة 3:45 عصراً مباراتان في العاصمة بغداد ، تجري الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد .

بينما تقام الثانية على ملعب المدينة بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي نفط ميسان .

وتقام مباراتان في اقليم كوردستان عند الساعة السادسة عصرا ، تجري الاولى على ملعب "فرانسو حريري" في اربيل بين فريقي نادي اربيل وضيفه نادي الميناء البصري.

بينما تجمع الثانية فريقي نادي دهوك وضيفه نادي الحدود وتقام المباراة على ملعب الأول .

ويستضيف ملعب الشعب الدولي آخر مباريات الجولة الـ 26 بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الكرخ ، وتنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً .