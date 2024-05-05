ستة أهداف بشوط.. ميسي يصنع التاريخ برقم قياسي جديد

2024-05-05 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كتابة التاريخ وسجل رقماً قياسيًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، فجر الأحد، بعدما صنع 5 أهداف وسجل هدفاً في شوط واحد لفريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريدبولز.

‎وفاز ميامي بـ 6 أهداف لهدفين، وصنع ميسي 5 أهداف وسجل هدفا جاءت جميعها في الشوط الثاني، بعدما انتهى الأول بتقدم ريد بولز بهدف نظيف.

‎كما تعتبر المساهمة في 6 أهداف بشوط واحد رقما قياسيا جديدا في الدوري الأميركي، بعدما كان الرقم السابق يتشارك فيه 5 لاعبين بالمساهمة في 5 أهداف، حسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.

‎وشهدت المباراة أيضًا تألق لاعب برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي سجل ثلاثية.

وتقدم دانتي فانزيز بهدف لريد بولز قبل نهاية الشوط الأول، ليبدأ مهرجان الأهداف مع بداية الشوط الثاني، حيث صنع ميسي في الدقيقة 49 لزميله ماتياس روخاس، ثم سجل هدفا في الدقيقة 51، قبل أن يصنع مجددا لروخاس في الدقيقة 62.

ثم صنع ميسي 3 أهداف لسواريز، زميله السابق في برشلونة، في الدقائق 69 و75 و81، قبل أن يسجل إميل فورسبيرغ هدف ريد بولز الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع.

وقدّم ميسي حتى الآن في الدوري الأميركي 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ويتعادل مع سواريز في صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.