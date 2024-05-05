دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 26 اليوم

2024-05-05 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب العراق، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، اقامة خمس مباريات لحساب الجولة الـ 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في محافظات بغداد واربيل ودهوك.

وتقام في الساعة 3:45 عصراً مباراتان في العاصمة بغداد ، تجري الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد .

بينما تقام الثانية على ملعب المدينة بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي نفط ميسان .

وتقام مباراتان في إقليم كردستان عند الساعة السادسة عصرا، الاولى على ملعب فرانسو حريري في أربيل بين فريقي نادي أربيل وضيفه نادي الميناء، بينما يستضيف فريق دهوك على ملعبه في الثانية نادي الحدود.

ويستضيف ملعب الشعب الدولي آخر مباريات الجولة الـ 26 بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الكرخ، وتنطلق المباراة عند الساعة 8:15 مساءً .



