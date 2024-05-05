وفد يد الناشئين يتوجه إلى تركيا للمشاركة ببطولة البحر الأبيض المتوسط

2024-05-05 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

غادر وفد منتخبنا للناشئين بكرة اليد فجر اليوم الأحد، متوجهاً الى تركيا للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط والتي تستضيفها العاصمة أنقره للفترة من 6 - 12 أيار الجاري.

وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الوفد تألف من أحمد رياض رئيساً ورضا الجاروش مشرفاً والكادر التدريبي المكون من التونسي حسام بنور ومساعديه مخلص عبد العباس وكمال عبد الواحد ووسام فاضل مدرباً لحراس المرمى والدكتور فلاح حسن للإعداد البدني والتحليل ووميض خالد طبيباً وعلي مذبوب معالجاً وحسام عبد الرضا منسقاً إعلامياً و( 18 ) لاعباً هم : حسين عقيل وعباس عادل وطه فرقد لحراسة المرمى ومحمد لؤي، موسى الكاظم، علي عبد الأمير، عبد الرحمن أوس، محمد كمال، سجاد عامر، ناصر حمودي، محمد عدي، مؤمل شوقي، عباس حسين، رضا علي، زيد نعمان، مؤمل رؤوف، محمد مثنى، علي محمد".

وبين أن" هذه المشاركة تأتي استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في إيران شهر أيلول القادم".

وتابع أن" منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في البطولة يوم غد الاثنين، مع منتخب رومانيا الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وسيخوض مباراته الثانية مساء نفس اليوم أمام كوسوفو في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة وفي يوم الثلاثاء سيلاقي فرنسا في الساعة الثانية والنصف ظهراً وسيلعب يوم الأربعاء مباراتين أمام تونس في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ومع الجبل الأسود الساعة الخامسة والربع عصراً بينما سيلتقي منتخبنا مع كرواتيا يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً وسيخوض آخر لقاء له مع مستضيف البطولة منتخب تركيا يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً".