السوداني يستقبل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم

2024-05-05 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، الحائز على بطاقة التأهّل لأولمبياد باريس.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، الحائز على بطاقة التأهّل لأولمبياد باريس".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، امس السبت، باستقبال لاعبي ومسؤولي المنتخب الأولمبي لكرة القدم في مطار بغداد الدولي بعد نجاحهم بالتأهل إلى أولمبياد باريس.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزير الشباب والرياضة، باستقبال لاعبي ومسؤولي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في مطار بغداد الدولي مساء السبت، وذلك بعد نجاحهم بالتأهل إلى أولمبياد باريس".

وبين، أنه "سيجري الأحد، في القصر الحكومي، استقبال البعثة من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم تكريم لاعبي منتخبنا الأبطال والطاقم التدريبي والملاك الإداري، تثميناً لمجهودهم برفع اسم العراق في المحافل الرياضية الدولية".

يشار الى ان المنتخب الأولمبي العراقي، فاز على نظيره الاندونيسي، 2-1 مساء الخميس (2 آيار 2024) ضمن مباراةِ تَحديدِ المركزين الثالث والرابع لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وجرت المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل العراق الى أولمبياد باريس بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس آسيا.