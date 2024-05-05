جنايات الرصافة: السجن 15 سنة بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة

2024-05-05 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.

وقال اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان قام بدلالة القوات الأمنية على داره الواقعة في بغداد"، مبينا انه "تم ضبط 150 ختما مزورا بحوزته منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وامانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".



