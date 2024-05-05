2024-05-05 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان ضبط بحوزته أختاماً مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط في داره ببغداد، وبدلالة القوات الأمنية، 150 ختماً مزوراً، منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وأمانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".

وأضاف بيان القضاء، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح بيان للقضاء، ورد للوكالة، أن "المدان ضبط بحوزته 3 كغم من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى ميزان الكتروني وامبولة زجاجية".

ولفت البيان، إلى أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".