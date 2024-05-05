لأول مرة منذ سنوات .. خزين بحيرة حمرين يتجاوز مليار متر مكعب

2024-05-05 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء المقدادية، زيد إبراهيم العزاوي، يوم الأحد، تجاوز معدل الخزن في بحيرة حمرين حاجز مليار و200 مليون متر مكعب، مؤكداً أن هذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات.

وقال العزاوي، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "الأمطار الأخيرة ساهمت برفع خزين المياه في سد دربندخان بالسليمانية وبالتالي زادت الإطلاقات المائية من السد باتجاه بحيرة حمرين".

وأضاف أن "الإطلاقات ما زالت مستمرة وبأقصى طاقة نتيجة امتلاء حوض سد دربندخان بفعل موجة الأمطار الأخيرة، في حين تجاوز خزين بحيرة حمرين حتى الآن مليار و200 مليون متر مكعب".

ورجح العزاوي، أن تصل كميات أكبر من الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة الأمر الذي يعزز خزين بحيرة حمرين بعد أن ضربها الجفاف في الأعوام السابقة.

يشار إلى أن إطلاقات سد دربندخان باتجاه بحيرة حمرين، هي الأكبر منذ عام 2019.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، وتم افتتاحها في حزيران/ يونيو عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.