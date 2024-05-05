جنايات كربلاء المقدسة: المؤبد بحق تاجر مخدرات

2024-05-05 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان ضبط بحوزته (3) كيلو غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وإمبولة زجاجية".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".