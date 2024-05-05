التربية تحدد الفئات المعفاة من أجور التقديم على المدرسة الإلكترونية

2024-05-05 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، معايير القبول بالمدرسة الإلكترونية وموعد انتهاء التقديم، فيما أشارت الى ارتفاع أعداد المتقدمين على المدرسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التسجيل على المدرسة الإلكترونية بدأ في الأول من شهر نيسان الماضي، ولا زال مستمراً حتى بداية العام الدراسي القادم"، مؤكداً أن "أعداد المتقدمين في تزايد كبير".

وأضاف السيد، أن "المعايير المعتمدة لقبول الطلبة في المدرسة الإلكترونية، هي لطلاب الخارجي والانتساب، أي يجب أن يقبل في هذه المدرسة هو الطالب الذي تنطبق عليه كل الاشتراطات الخاصة بطلاب الخارجي والانتساب".

وأشار إلى، أن "أجور الدراسة الإلكترونية محددة وتدفع إلكترونياً من خلال التطبيق نفسه، وهي 200 ألف دينار لمدة سنة كاملة"، منوهاً بأن "هناك إعفاءات من أجور الدراسة الإلكترونية للفئات من ذوي الشهداء وأبناء الحشد الشعبي وغيرهم".

وأوضح السيد، أن "الهدف الأساس من تجربة التعليم الإلكتروني هو تطوير التعليم وإضافة التجربة الإلكترونية بالتعليم المدمج وتحقيق أهدافه الخاصة بتقليل نسب التسرب وخلق مناخ موازٍ بالنسبة لطلبة الخارجي والانتساب، وعدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية وغيرها، من خلال التواصل بين المعلم والطالب عبر المدرسة الإلكترونية".