جنايات الرصافة: السجن 15 سنة بحق مدان ضبط بحوزته أختام مزورة

2024-05-05 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان ضبطت بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان ضبطت بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى ودوائر الدولة الأخرى".

وأضاف، أن "المدان قام بدلالة القوات الأمنية على داره الواقعة في بغداد وتم ضبط 150 ختماً مزوراً بحوزته منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الوزارات منها: الداخلية والعدل والمالية والتجارة ومؤسسة الشهداء والخارجية والتربية والصحة وأمانة بغداد إضافة إلى دوائر أخرى".

وأشار إلى، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات".