محافظ ذي قار يعلن إكمال تدقيق بيانات المتقدمين لشغل 2953 درجة وظيفية 

2024-05-05 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الأحد، إكمال الإجراءات الأولية لتدقيق ومراجعة بيانات الخريجين المتقدمين لشغل الدرجات الوظيفية ال 2953 درجة من أصل 9577 درجة من حصة محافظة ذي قار. وقال الابراهيمي في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “المحافظة أكملت الإجراءات الأولية لتدقيق ومراجعة بيانات...

