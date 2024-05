2024-05-05 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قام محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، بزيارة ميدانية اليوم، ، لمشروع مجسر الإسكان للاطلاع على سير العمل فيه. وأكد على التزام الحكومة العراقية باستكمال جميع المشاريع الخدمية في المحافظة، بما في ذلك مشروع مجسر الإسكان الذي يُعدّ من المشاريع الحيوية المهمة لأهالي ذي قار. وخلال الزيارة،...

The post محافظ ذي قار يتفقد مشروع مجسر الإسكان ويؤكد متابعة مستحقات الشركة المنفذة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.