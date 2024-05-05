2024-05-05 11:36:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة في مجلس النواب عن وجود 5 وزارات لم تحقّق نسب إنجاز متقدمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي. وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، لجريدة “الصباح” تابعته منصة “ايشان”: إنَّ “تلك الوزارات تلكأت في إنجاز ما كُلّفت به من مهام”، دون الإشارة إلى أسماء أو توصيف عمل تلك الوزارات. وعزا […]

ظهرت المقالة لجنة برلمانية: 5 وزارات لم تحقق إنجازات في مشاريعها بسبب تأخر قانون الموازنة أولاً على Eishan.